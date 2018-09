Bloco Santral???

Na última reunião do executivo municipal de Abrantes, o vereador do PSD, Rui Santos, assumiu as funções que cabem à presidente, Maria do Céu Albuquerque, e avisou o vereador do Bloco de Esquerda, Armindo Silveira, que ele já tinha ultrapassado o tempo de que dispunha para falar. Será que o autarca social-democrata o fez porque tinha assuntos para tratar e não queria que a reunião se prolongasse, ou estará a candidatar-se a secretário da presidente socialista?