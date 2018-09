Toca a levantar.

O sexólogo Nuno Marques, com consultório na Póvoa de Santa Iria, disse numa entrevista a O MIRANTE, a propósito do Dia Mundial da Saúde Sexual, que alguns homens se sentem tão inseguros com as exigências sexuais das suas parceiras que até lhes dão ataques de disfunção eréctil. Para quem não está familiarizado com esta terminologia técnica o Cavaleiro Andante explica à antiga. Quando é a mulher a mandar até a coisa começa a murchar.