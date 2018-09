Ana Pires venceu Concurso de Fado Amador do Ribatejo

Ana Pires, de 25 anos, natural de Casais de Revelhos, concelho de Abrantes, venceu a final do Concurso de Fado Amador do Ribatejo, integrado no programa Festival Internacional de Folclore Celestino Graça, que decorreu na noite de quinta-feira, 6 de Setembro, na Casa do Campino, em Santarém.

Em segundo lugar ex-aequo ficaram Elvira Roldão, de 53 anos, também de Casais de Revelhos, e Leonardo Pereira, natural de Tremês, concelho de Santarém.

A acompanhar os concorrentes estiveram Fernando Maia, na viola baixo, João Chora na viola de fado e Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa.