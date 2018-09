Passeio dos avós de S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira

O passeio dos avós da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira teve a participação de quase duas centenas de pessoas, que foram transportadas em quatro autocarros. Realizado no final de Agosto, o passeio iniciou-se com uma paragem na Foz do Arelho a que se seguiu uma segunda em Óbidos. O passeio foi enquadrado por uma dúzia de voluntários, entre os quais três jovens e a presidente da assembleia da união de freguesias. A viagem contou ainda com a presença do Padre Tiago Moita, pároco de Vale de Figueira, e dos três elementos do executivo da junta de freguesia. O almoço foi longo, com direito a música, bailarico e um lanche ajantarado onde o marisco fez as delícias dos avós. O presidente da união de freguesias foi uma das pessoas que dançou com alegria durante toda a tarde, como é hábito, em conjunto com os pares que muito animaram a tarde. A próxima iniciativa será o Almoço de Natal, marcado para 22 de Dezembro, que é oferecido aos idosos pela união de freguesias e que decorrerá na casa convívio São Vicente do Paúl.