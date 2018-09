Recolha de sangue na Sociedade Recreativa Operária de Santarém

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém organiza na sexta-feira, 14 de Setembro, uma recolha de sangue na sua sede, sita no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém. A iniciativa decorre das 15h00 às 20h00. A organização lembra que a dádiva continuada de sangue confere benefícios, como isenção das taxas moderadoras aos dadores. Assegura ainda a justificação legal pela ausência do trabalho durante o tempo despendido para a dádiva de sangue. A colectividade informa ainda que vai continuar a organizar os já concorridos jantares convívio de sexta-feira os quais necessitam de inscrição prévia para o e-mail: srosantarem@gmail.com.