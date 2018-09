Verónica Cabaço tira alternativa na Moita

A cavaleira de Samora Correia Verónica Cabaço vai tirar a alternativa na Praça de Toiros Daniel Nascimento, na Moita, na corrida de toiros agendada para 14 de Setembro, pelas 22h00. A cavaleira de 27 anos, apresentou-se ao público pela primeira vez na praça de Sobral da Adiça a 22 de Março de 2008 e realizou a prova de praticante em Albufeira a 7 de Julho de 2011. Será a segunda mulher a assumir este ano o estatuto de cavaleira profissional, depois de Cláudia Almeida já o ter feito em Julho na Nazaré. Verónica Cabaço vai actuar na terceira e última corrida das festas em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Moita. O espectáculo conta com as actuações de Ana Batista, Gilberto Filipe, Filipe Gonçalves, Emiliano Gamero e Andrés Romero. Pegam os Forcados Amadores de Évora e de Alcochete. Serão lidados toiros das ganadarias Prudêncio, Veiga Teixeira, Fernandes de Castro, Dr. António Silva, Engenheiro Jorge Carvalho e Canas Vigoroux. No intervalo da corrida será descerrada uma placa na Praça em memória a Fernando Quintella, forcado do grupo de Alcochete que perdeu a vida no ano passado ao enfrentar um toiro de 530 quilos da ganadaria Prudêncio.