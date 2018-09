Apoio TAGUS a projectos agrícolas e de valorização do património

A TAGUS está a receber candidaturas de projectos para Abrantes, Constância e Sardoal, enquadrados nas tipologias “Diversificação de Actividades na Exploração Agrícola” e “Renovação de Aldeias”. Estes concursos a juntar-se às duas acções do PDR2020, que abriram no mês passado somam mais de meio milhão de euros para apoiar investimentos no Ribatejo Interior.

Os projectos a candidatar à acção “Diversificação de Actividades na Exploração Agrícola” devem estimular dinâmicas económicas complementares à agricultura. Esta linha de apoio terá o concurso aberto até 30 de Outubro e tem disponíveis 177 mil euros para apoiar em 40%, ou 50% caso haja criação de postos de trabalho, das despesas elegíveis.

Esta medida juntamente com a acção “Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas”, aberta até ao final deste mês e dirigida a lagares, adegas, a produtores de compotas, a fabricantes de produtos à base de carnes, entre outros, somam uma dotação orçamental de cerca de 280 mil euros para apoiar projectos de beneficiários privados, sejam pessoas singulares ou colectivas.

Já para entidades públicas e colectividades, a TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior tem disponíveis 274 mil euros, no âmbito do DLBC Rural. 119mil euros correspondem à dotação orçamental do concurso para a acção “Renovação de Aldeias”, para investimentos que preservem, conservem e valorizem elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais, com reconhecido interesse da comunidade. Este aviso pode receber candidaturas até dia 15 de Novembro, que no caso de serem aprovadas terão metade das despesas elegíveis apoiadas.

O aviso das “Cadeias Curtas e Mercados Locais”, aberto até 15 de Outubro deste ano, é dirigido a parcerias de produtores agrícolas, autarquias locais, entre outros beneficiários, permite a aquisição de bancas de venda, concepção de embalagens, modernização de mercados, comparticipando 50% do investimento elegível dos projectos.

Para mais informação e consulta dos avisos de concurso e legislação aplicável aos investimentos a implementar em Abrantes, Constância ou Sardoal, no âmbito do Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural (DLBC Rural), do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), deve ir ao sítio na Internet da TAGUS (www.tagus-ri.pt) ou do PDR2020 (www.pdr-2020.pt).

Visita a projectos apoiados pela TAGUS

Na sequência da abertura dos concursos “Cadeias Curtas e Mercados Locais” e “Renovação das Aldeias”, a TAGUS vai realizar uma visita a alguns dos projectos, que já foram apoiados por esta Associação de Desenvolvimento do Ribatejo Interior, no âmbito destas temáticas.

Esta visita, dirigida a juntas de freguesia, associações e colectividades do Ribatejo Interior, irá realizar-se na próxima Quinta-feira, 13 de Setembro, entre as 13h45 e as 19h00, pelos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal.

A iniciativa tem por objectivo servir de inspiração a investimentos futuros e divulgar os apoios, que se enquadrem nas acções 10.2.1.4 – Cadeias Curtas e Mercados Locais e 10.2.1.6 – Renovação das Aldeias.

A visita será efectuada de autocarro e passará pelos projectos de criação do Centro de Interpretação da Artelinho, recuperação e valorização do Teatro de Tramagal, a requalificação dos Moinhos de Entrevinhas, do Mercado de Tramagal, de fontanários e do açude de Santa Margarida da Coutada.