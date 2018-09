Nova sede da CVR Tejo em Almeirim está pronta

Comissão Vitivinícola Regional sai de Santarém onde esteve durante muitos anos

As obras de requalificação dos antigos escritórios e oficinas do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), em Almeirim, com vista à instalação da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR), estão finalizadas. Para além da CVR Tejo, que assim sai de Santarém, vão também ser instaladas ali as sedes da Rota do Vinho e da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo. As obras de requalificação representaram um investimento por parte da Câmara Municipal de Almeirim de cerca de 170 mil euros, com apoios de fundos comunitários de 85%.

Para o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, este investimento tem um peso grande para a economia do concelho, referindo que “obras destas são estratégicas para um concelho onde a agricultura, em particular o sector do vinho, tem um peso grande na nossa economia”.

As obras começaram em 2014. A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo tem que sair das actuais instalações e contactou na altura os municípios de Almeirim, Cartaxo e Santarém para que estes disponibilizassem um espaço para instalar a sua sede. A CVR Tejo avaliou as propostas das três câmaras e decidiu que Almeirim era a autarquia que oferecia as melhores condições.

A CVR Tejo tem ocupado o antigo edifício do Instituto da Vinha e do Vinho em Santarém. A nova sede em Almeirim, para além dos serviços administrativos e zonas de arrecadação, dispõe de uma sala para a câmara de provadores, com condições para se fazerem as provas para classificação dos vinhos.

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo trabalha em conjunto com os produtores e empresas do sector na promoção e divulgação dos vinhos da região. É o órgão de controlo e fiscalização da actividade vinícola e é quem certifica os vinhos com selo de garantia.