Ourém assina acordo de cooperação com cidade da Lituânia

Esta é a segunda viagem do presidente do município, Luís Albuquerque, no espaço de um mês para estabelecer acordos

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), deslocou-se, entre os dias 9 e 12 de Setembro, à Lituânia para assinar um acordo de cooperação com o município de Raseiniai. Nesta viagem participou também uma delegação da ACISO (Associação Empresarial Ourém-Fátima). Albuquerque explicou que depois de analisarem a abrangência do município de Raseiniai concluiram que possuía mais-valias. “É um território pouco explorado e que queremos conhecer melhor”, referiu o autarca.

Os responsáveis políticos de Raseiniai já visitaram o concelho de Ourém duas vezes. Raseiniai é uma comunidade que remonta ao século XIII, tendo a cidade sido quase totalmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da destruição preserva uma igreja, construída no século XVIII, dedicada à ascensão da Virgem Maria. Actualmente a maioria da sua população é católica.

Já em Agosto deste ano Luís Albuquerque esteve no Ohio (Estados Unidos da América), onde assinou um memorando de entendimento com o objectivo de estabelecer um vínculo entre as cidades de Ourém e Russells Point. Este foi o primeiro acordo que o município de Ourém efectuou com uma cidade norte-americana e a intenção, segundo explicou a autarquia em nota de imprensa, é dinamizar actividades que beneficiem ambos os municípios e os seus habitantes e promover uma parceria ao nível do turismo. Em Russell Point existe um santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima.

O autarca aproveitou essa viagem aos EUA para assinar também um acordo com a American Society of Éphesus – Fundação George W. Quatman, que vai permitir o apoio financeiro desta entidade à requalificação da Estrada da Ortiga, que liga a igreja paroquial e o Santuário de Ortiga, com a construção de um corredor pedonal e melhoria do piso.

A Fundação George W. Quatman mostrou disponibilidade à Câmara de Ourém para financiar um projecto em Fátima, tendo sido o executivo municipal a apresentar duas hipóteses. A fundação norte-americana escolheu a proposta de requalificação da Estrada da Ortiga. “A fundação apoia o restauro de locais arqueológicos cristãos em países estrangeiros”, pode ler-se na página electrónica da fundação norte-americana.