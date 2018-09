Agrupamento de Escolas de Constância: Juntos a construir o futuro!

No início de mais um ano lectivo, quero saudar toda a Comunidade Educativa e, de forma especial, todos os alunos do Agrupamento, desejando-lhes as maiores felicidades em mais esta etapa da sua vida escolar.

É objectivo central deste Agrupamento de Escolas de Constância continuar a ser reconhecido como um Agrupamento de referência regional e nacional que, pautando a sua acção por critérios de rigor e exigência, continue a reforçar a estreita relação com a comunidade em que está inserido, proporcionando a todos a realização de aprendizagens de qualidade capazes de garantir resultados educativos de excelência.

A escola de hoje, enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, tem que se ir reconfigurando para responder às exigências e desafios que o mundo coloca à educação: o ritmo intenso a que o conhecimento científico e tecnológico se desenvolve, colocando desafios complexos a todos, a quantidade de informação existente a uma escala global e as imprevisibilidades resultantes dos novos contextos são desafios diários.

O “educador” é aquele que transforma a atitude dos alunos, não apenas ensinando conteúdos programáticos, mas reafirmando valores que facilitem o desenvolvimento da sua formação integral. Este é o nosso propósito – tendo como base a aquisição de uma sólida cultura proporcionada pelos diferentes ramos do saber (disciplinas), integrará aspectos como o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser.

Queremos manter presentes os princípios da confiança, da segurança, da proximidade e do respeito, criando oportunidades, desenvolvendo soluções apropriadas à comunidade que servimos e procurando dar respostas às necessidades e expectativas de cada um.

Juntos a construir o futuro!

A toda a Comunidade Educativa, votos de um excelente ano lectivo!.