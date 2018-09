Aprender de forma autónoma no centro de estudos Números e Saberes

Localizado no Entroncamento o centro assinalou o 5º aniversário a 3 de Setembro

O Centro de Estudos Números e Saberes, do Entroncamento, celebrou o seu 5º aniversário no dia 3 de Setembro. Para comemorar a data Mónica Ventura e Teresa Ventura, as proprietárias do centro de estudo, realizaram um lanche convívio no qual estiveram presentes mais de quarenta pessoas, entre explicandos, amigos e familiares.

O trabalho do centro de explicações começou no dia seguinte com revisões de matérias para a preparação de mais um ano lectivo. O Números e Saberes apresenta duas modalidades de trabalho para os alunos que queiram o apoio escolar. A vertente sala de estudo e a vertente explicação. Em qualquer uma das vertentes apresenta horários flexíveis e dá primazia ao trabalho com grupos pequenos.

Na sala de estudo realizam-se os trabalhos de casa de várias disciplinas e desenvolvem-se os métodos de estudo, em grupos até cinco estudantes. Nas explicações os alunos trabalham uma disciplina específica, em grupos que têm no máximo três explicandos.

No centro de estudos gerido por Mónica Ventura e Teresa Ventura o foco de trabalho recai pela aprendizagem de forma autónoma do aluno, em qualquer modalidade: sala de estudo ou explicações. As responsáveis apontam como chave do sucesso do centro de estudos a comunicação entre alunos, explicadores e pais.

O centro de explicações Números e Saberes pretende agradecer a todos aqueles que, ao longo deste percurso, têm confiado no seu trabalho e consideram essa confiança um enorme privilégio.