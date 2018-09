ISLA Santarém com novo Mestrado em Gestão de Empresas

Uma das novidades na oferta formativa para o próximo ano lectivo é o Mestrado em Gestão de Empresas que se encontra acreditado pela A3ES com avaliação máxima.

O ISLA de Santarém continua assim a apostar numa oferta educativa única e diferenciada englobando ao nível do ensino superior cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados, pós-graduações e MBA’s.

O início do ano lectivo 2018-19 será marcado por uma sessão de recepção aos alunos de 1º ano no próximo dia 1 de Outubro, que contará com a presença de toda a comunidade académica e dos embaixadores do ISLA, a actriz Mafalda Marafusta e o professor Vasco Ribeiro Santos.

TeSP com propinas mais baixas do que no ensino público

Os cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) são direccionados a estudantes com 12.º ano de escolaridade que pretendam obter uma dupla certificação (qualificação académica e profissional). O ISLA de Santarém oferece os seguintes TeSP: Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Gestão Comercial e Vendas, Gestão de Turismo, Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, Organização e Gestão Industrial, Redes e Sistemas Informáticos e Tecnologias e Programação de Sistemas Informáticos.

Estes cursos estão alinhados com a oferta de nível 4 (formação profissional) existente na região, o que permite que todos os estudantes que terminam a sua formação encontrem no ISLA uma continuação lógica para o seu percurso académico.

A propina dos TeSP é de 85 euros/mês. Acresce ainda que, por via dos inúmeros protocolos que o Isla possui, há descontos substantivos a esse valor. Ingressar num TeSP no ISLA fica mais barato que no ensino público.

Candidatura a licenciaturas com bolsas para os que são da nossa terra

As licenciaturas do ISLA foram todas acreditadas pela A3ES por um período de seis anos, o que constitui o prazo mais alargado concedido por aquela agência para acreditação de cursos.

O ISLA Santarém oferece em 2018-19 as licenciaturas de Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão de Processos e Operações Empresariais, Gestão Turística, Engenharia da Segurança do Trabalho e Informática de Gestão. O ISLA continua a dar um contributo para fixar a população qualificada na região onde vive.

Como contributo para este objectivo lançou em 2016 um programa que visa precisamente esse fim, chamado: ‘Bolsa para os que são da nossa terra’, com um valor pecuniário anual de 1500 euros, destinado a estudantes que se candidatam a uma licenciatura através do regime geral de acesso.

O ISLA Santarém atribui 30 bolsas de estudos no âmbito deste programa e os candidatos têm a garantia que esta bolsa abrange todos os anos do curso. A única condição é que os candidatos residam num dos 22 concelhos que integram as NUT da Lezíria do Tejo ou do Médio Tejo. Também nas licenciaturas estudar no ISLA é mais barato do que no ensino público.

Pós-Graduações e MBA em áreas estratégicas

A formação pós-graduação do ISLA foi pensada e planeada em áreas que respondam às necessidades das empresas da região e do nosso país.

Neste âmbito o ISLA apresenta uma oferta de 14 pós-graduações e 4 MBA’s em áreas de actuação diversificadas.

Os estudantes são convidados a inscreverem-se no ISLA e desse modo viverem uma experiência única que os marcará para toda a vida. ISLA Santarém - Uma Escola de Excelência!.