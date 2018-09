Linda’s School é parceira da câmara de Tomar em conferência internacional

A Linda’s School tem vindo a implementar um conjunto de Projectos Colaborativos Educativos que dão pelo nome de Art in Motion, facultando um ambiente de aprendizagem experiencial e não-formal com o objectivo de desenvolver competências emocionais e sociais chamadas de soft skills.

Tânia Castilho, mentora destes projectos, considera que a educação do século XXI não pode cingir-se ao conhecimento teórico baseado apenas em aprendizagens conceptuais.

“O mundo de hoje, cujas fronteiras territoriais deixaram de ser um obstáculo à livre circulação de cidadãos, requer seres humanos íntegros, não discriminatórios, flexíveis e adaptáveis a novas circunstâncias, cooperantes e emocionalmente resilientes, que reconheçam na diferença uma mais-valia e que saibam integrar-se nas mais diversas culturas com tolerância e abertura. É preciso também estimular a mudança de hábitos de forma a diminuir a poluição não só ambiental como emocional”, referem.

É nesse âmbito que a Linda’s School se assume como parceira da Câmara Municipal de Tomar, promotora da Conferência Internacional Women Economic Forum – Inspirando Paixão e Inovação através da Mudança Sustentável, a realizar em Tomar nos dias 22, 23, 24 e 25 de Março de 2019 cujo mote é a Sustentabilidade. O Programa e Formulário de Inscrição podem ser consultados em www.wef.org.in.

Neste sentido, acaba de ser lançado para as escolas a nível nacional e internacional o Concurso Jovens para um Mundo Sustentável HOJE, dirigido a jovens do 9º ao 12 º ano de escolaridade e que gira em torno dos 17 objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, contando já com outros 6 países de vários continentes.

“O objectivo deste concurso é promover caminhos claros que levam à concretização dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, através da cooperação criativa, simples e prática. Assim, educamos e inspiramos os jovens a serem a mudança que querem ver no mundo, para que vejam que com determinação e empenho têm de facto o poder de criar grandes mudanças de forma positiva e proativa, motivando também os adultos a saírem da sua zona de conforto e a tomarem medidas não só preventivas como de reordenamento e sensibilização geral”, explica Tânia Castilho.

As Diretrizes do Concurso Internacional Jovens para um Mundo Sustentável hoje, estão disponíveis para consulta no website da Linda’s School www.institutolindaschool.com.