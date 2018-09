Misericórdia de Pernes reforça o seu compromisso com crianças e jovens

A educação e a formação de crianças e jovens é uma área onde a Santa Casa da Misericórdia de Pernes desempenha um importante papel.

Assim, no dia 03 de Setembro, a Creche – Berço do Alviela da Santa Casa deu início a mais um ano lectivo que, pela primeira vez, em três anos de existência, arranca com sua capacidade máxima atingida, num total de 26 crianças, distribuídas pela sala de berçário e sala heterogénea, havendo já lugar a lista de espera. Por isso este recomeço foi especial!

Para além disso, com este início de ano lectivo, as crianças e os seus encarregados de educação foram confrontados com novas dinâmicas que visam reforçar o compromisso que a instituição com eles assume, designadamente, o de proporcionar um espaço de segurança física e emocional que contribua para o seu bem-estar e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, fomente a partilha e comunicação, entre a família e a creche, no que respeita aos cuidados e responsabilidades.

Relativamente aos jovens, as residências universitárias da Santa Casa, situadas em Lisboa, mais uma vez, foram insuficientes para acolher todos os estudantes que recorreram a este serviço da Instituição. Também para estes, encontra-se a Santa Casa a preparar o seu acolhimento e integração, principalmente, aos alunos que usufruirão, pela primeira vez, desta valência, no sentido de lhes proporcionar as condições necessárias, através do seu acompanhamento personalizado, procurando facilitar a sua adaptação nas residências.

Qualquer uma das valências se pauta por elevados níveis de qualidade, estando acessíveis economicamente à generalidade da população, contrariando a actual conjuntura nacional a que assistimos.

É um compromisso da Santa Casa continuar a investir na qualidade e diversificação de serviços na área da infância e juventude, adaptando a sua oferta às necessidades e expectativas da comunidade, por entender que este é um dos eixos prioritários da sua acção.