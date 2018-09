Novo ano na Misericórdia de Santarém

Recomeçar para uns, começar para outros. Temos aí à porta um novo ano escolar e as famílias fazem planos, fazem contas. Enfim, uma azáfama! Cada vez que chega Setembro, crianças e pais têm como tema central das suas conversas a escola. Mas quem é esta entidade?

O conceito de escola remete-nos para uma instituição concebida par ensinar alunos, mas quando pensamos mais sobre o assunto verificamos que estamos a abrir uma fonte inesgotável de informação, estamos a falar de professores(as), de educadores(as) e assistentes operacionais, de edificado (sala mais acolhedora ou edifício mais ou menos bonito, com mais ou menos condições), de actividades extra curriculares e de toda a organização que o assunto envolve, desde a aquisição dos materiais à implementação de novas rotinas, no pós-férias.

Há que rever as roupas e os horários. É hora de voltar a criar “horas para…”, de verificar o funcionamento da rede de suporte, ou seja nalguns casos, os avós, esses que tão bem asseguram a rectaguarda nas famílias e tão importantes são para o planeamento da vida saudável e segura dos mais novos.

É por tudo isto que valorizamos a intergeracionalidade, para que as crianças convivam com pessoas de todas as idades e aprendam a respeitar, conhecendo os mais velhos e as suas capacidades, sobretudo o enorme “colo “ que dão a cada uma delas. Tudo isto também acontece na Misericórdia de Santarém.

Inicia-se uma nova etapa em Setembro, há novos pais a chegarem com as crianças, trazem com eles uma bagagem de orgulho e medo, pois os seus meninos(as) estão a crescer e a percorrer os caminhos da autonomia e é aquele “arrepio” de os ver correr pelo corredor a caminho da nova sala ou a mudarem para um colo novo à chegada.

Quantas lágrimas vemos e quantas são disfarçadas ou contidas até à saída do edifício. Cá dentro há choros e gargalhadas, há conversas com palavras que se atropelam, tanta é a vontade de contar os acontecimentos das férias.

É tempo de acolhimento, é tempo de dizermos às famílias que confiam em nós, que estamos disponíveis para caminhar ao lado delas com o apoio que necessitarem, dizemos, estamos aqui para vós!

Se for preciso a sopa para levarem para casa, é só avisar, se for preciso cuidar para além do horário, porque há um acontecimento inesperado, estamos cá.

Mas para as crianças e jovens que connosco vivem também há que preparar o recomeço da escola com a qual mantemos uma estreita ligação para em conjunto irmos aplanando um caminho cujos percalços tentamos evitar.

A missão da Misericórdia concretiza-se em cada dia que abrimos as portas, para receber, para ouvir e para apoiar mas também quando saímos em busca do apoio dos nossos parceiros/amigos, aqueles que nos ajudam a concretizar os nossos objetivos. Vamos viver mais uma etapa com a alegria que nos carateriza!.