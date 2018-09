Descentralizzzzzzzz.

Com a nova lei da descentralização de competências uma das obrigações impostas aos municípios e freguesias é o facto das assembleias se terem de pronunciar se querem, ou não, receber as ditas competências em Janeiro de 2019. Situação que tem forçado a realização de incontáveis assembleias de freguesia e assembleias municipais pela região como a que aconteceu em Alverca esta semana, onde os eleitos se juntaram e filosofaram durante duas horas até se chegar à conclusão, por maioria, que o melhor é mesmo aceitar. Mas isso há-de ser mais tarde porque, para já, a única coisa descentralizada que se viu, foi a soneira que o debate provocou a quem assistia no público à espera para usar da palavra...