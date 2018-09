Alunos da Quinta da Grinja vão deixar de ter autocarros gratuitos para a escola

A Câmara de Vila Franca de Xira decidiu, muito bem, adiar por um ano a decisão de acabar com o transporte escolar que assegura às crianças da Quinta da Grinja para se deslocarem até à vizinha Escola Vasco Moniz, no Bom Retiro.

É verdade que na altura do encerramento da antiga escola básica da Grinja, por decisão do Ministério da Educação, a câmara se comprometeu a assegurar o transporte mas apenas até que os alunos que estavam a entrar no primeiro ano transitassem para o quinto ano.

Mas também é verdade que o aviso do fim do transporte gratuito foi feito muito perto do início do ano lectivo e alguns pais têm razão quando dizem que agora já não tinham alternativa. Só espero é que para o ano não venham alguns reclamar a continuação de uma regalia com uma desculpa qualquer. Não seria justo.

Teresa Pato