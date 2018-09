Câmara do Entroncamento vai demolir habitações para melhorar segurança

Ora aqui está uma bela notícia. Há anos que certas pessoas que moram na Rua Alexandre Herculano e no Bairro Frederico Ulrich andam a incumprir as regras do bom viver sem que ninguém lhes faça frente. Calhou-lhes agora na rifa um presidente da câmara que decidiu fazer cumprir a lei.

Quem ocupou casas que são do município tem que as abandonar. Quem faz baixadas para não pagar luz ou rouba água da rede tem que parar de o fazer porque isso é crime de ladroagem. Quem anda aos tiros com outros ou aos tiros para o ar só porque está bêbado ou alegre tem que ser detido ou identificado e responder na justiça.

Pessoalmente já estou farto de ver o dinheiro dos impostos ser gasto em álbuns fotográficos muito airosos que exaltam e quase endeusam os cidadãos de etnia cigana. É já tempo de se fazer justiça!!

Joaquim Manuel

Mendes Fialho