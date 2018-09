Fechou negócio por causa da má vizinhança

A Casa “Bifanas da Rosa” em Benavente teve que fechar por causa de se terem instalado no prédio três famílias ciganas num total de trinta pessoas que afastaram todos os clientes e começaram a abusar furtando-se ao pagamento do que consumiam e fazendo dos capôs e tejadilhos dos carros estacionados nas imediações mesas para poisarem as bebidas.

Poderia ter escrito três famílias em vez de três famílias ciganas mas não estaria a escrever toda a verdade. Também poderia escrever famílias numerosas que desde que foram morar para o prédio afastaram toda a gente com os seus comportamentos mas não estaria a escrever a verdade e num jornal a verdade é essencial porque das chamadas notícias falsas está o mundo cheio.

É natural que para a semana

O MIRANTE esteja a noticiar a intervenção das autoridades, da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, do Observatório Cigano e também o apoio psicológico e material que o Estado estará a dar à dona da Casa das Bifanas que foi forçada a acabar com um negócio que tinha há dez anos. Não perderei a próxima edição.

João Filipe Carvalho