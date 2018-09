Limpar as pinturas dos vândalos da chaminé do comboio a vapor

No Entroncamento há uma passagem por baixo do viaduto que atravessa a linha de caminho-de-ferro, que liga a praça onde fica o centro de dia à zona do Centro de Saúde e Unidade de Saúde familiar.

É pouco provável que poucos reparem que a mesma é encimada por um painel de azulejos que pretendia simbolizar o fumo a sair da chaminé de uma locomotiva a vapor. Não se trata de nenhuma obra de arte mas é lamentável que esteja grafitado como aliás também estão as paredes do túnel.

Como o actual presidente da câmara tem tentado colocar ordem no vandalismo, era bom que mandasse limpar os grafitis ou borradelas ou lá o que é aquilo. Pelo menos os que foram feitos no painel de azulejos.

João Gomes Heitor