Não há quem solucione o problema da Travessa do Sequeira?

Li a opinião de um leitor de O MIRANTE

acerca do estado lamentável em que se encontra a Travessa do Sequeira, em Santarém. “Uma verdadeira selva” como ele bem refere.

Tanto quanto se sabe o assunto tem sido já colocado a quem de direito, sem que tenha havido interesse na sua resolução.

Alguém bem intencionado vai dando umas “aparadelas” à hera e a outras ervas, melhorando visivelmente o aspecto da travessa, o que é louvável, mas não se trata só de melhorar o aspecto mas também de manter a via pública limpa. Será que não há entidades competentes para solucionar este caso depois de se lhe ter dado a devida visibilidade e atenção?

António Figueiredo