Os assaltos no parque da estação de Santarém

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Começam a deixar de ser notícia os assaltos e vandalismo sobre automóveis no parque de estacionamento gratuito situado nas traseiras da estação de caminho de ferro de Santarém. Já por algumas vezes tive de me deslocar de comboio a partir de Santarém mas procurei sempre arranjar alternativa para deixar o automóvel noutro local, ainda que mais distante, ou mesmo na cidade, fazendo a pé o caminho descendente até à estação na Ribeira de Santarém.

Sendo um parque público, tutelado pela junta de freguesia ou pela câmara, não sei ao certo, era bom que se arranjasse uma solução, de uma vez por todas, para que houvesse vigilância naquele local ou, pelo menos, que instalassem videovigilância que permitisse identificar os ladrões. Estamos a falar de uma das principais estações da Linha do Norte, situada numa capital de distrito. É tempo de quem tem responsabilidades agir, porque também destas pequenas grandes medidas se faz o trabalho de quem nos governa.

Ernesto Folgosinho