Os programas simplex são feitos por quem sabe de informática mas não sabe da vida

É uma treta que ando a remoer há anos sem resultado que não seja piorar da úlcera. Nós temos que nos encaixar nos programas informáticos feitos por especialistas que são grandes crânios na matéria mas que não percebem nada da vida. Ou seja, os programas, nomeadamente os que são feitos para empresas e instituições, ou para o famoso simplex, deveriam servir para facilitar o trabalho e estarem adaptados às exigências do trabalho e o que acontece é o contrário. As empresas e instituições é que têm que mudar, por vezes com prejuízo para a produtividade, para se encaixarem nos programas.

O que sempre achei interessante é haver acções de formação para os trabalhadores aprenderem a trabalhar com os programas informáticos mas nunca haver nenhuma acção de formação nos serviços para os especialistas em programação aprenderem o que se faz ali a fim de melhor fazerem o seu trabalho.

Ainda há dias tropecei numa situação que ajuda a explicar o meu ponto de vista. Estava a ajudar um cidadão estrangeiro de quem sou amigo a inscrever-se na Segurança Social Directa e o programa não aceitava a inscrição porque dizia que o número do visto de trabalho que ele indicava não correspondia ao que estava na Segurança Social.

O que acontece é que, ao contrário do número de contribuinte, do número da segurança social e do número do cartão de cidadão, que se mantêm iguais quando renovados, os vistos, ou cartões de residência que permitem trabalhar em Portugal, mudam de número de cada vez que são renovados.

Felizmente ele já não tinha o visto antigo, porque o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) fica com ele quando dá o novo, mas tinha uma cópia. Introduziu o número antigo e a inscrição foi validada. Agora quando tiver a senha poderá, creio eu, pedir a alteração.

José António Nogueira