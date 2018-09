Idoso espancado por jovem na via pública em Castanheira do Ribatejo

Incidente motivado por um suposto embate entre o automóvel da vítima e o do agressor. O idoso foi transportado para o Hospital Vila Franca de Xira depois de ser pontapeado e esbofeteado em várias partes do corpo.

Jaime Jorge Pereira, 71 anos, residente em Castanheira do Ribatejo, foi violentamente agredido na tarde de sexta-feira, 7 de Setembro, na Rua João Baptista Correia, uma das principais artérias da vila. O instrutor de condução já reformado e ex-autarca daquela freguesia tinha acabado de estacionar o carro e dirigia-se a um supermercado, quando foi surpreendido pelo chamamento de um jovem, com palavras pouco amigáveis. O jovem de 22 anos, também residente em Castanheira do Ribatejo, partiu para a agressão com pontapés na cabeça, no braço, nas costelas e estaladas na cara da vítima, que não teve tempo para esboçar uma reacção de defesa. A situação terá sido motivada por terem dito ao jovem que Jaime tinha embatido na sua viatura ao estacionar. Situação que a vítima nega.

Jaime Pereira foi ajudado por uma pessoa que passava no local e rapidamente se juntou ali um aglomerado de pessoas. Gertrudes Pereira, 69 anos, esposa de Jaime, viu-o da varanda da casa onde residem, “estendido no chão e todo ensanguentado”. Foi ela quem deu o alerta para a GNR. Jaime foi assistido no local pelos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo e transportado para o Hospital Vila Franca de Xira, onde deu entrada às 17h42. A GNR identificou o agressor, que não se ausentou do local até à chegada das autoridades.

O agressor admitiu que não viu o alegado embate entre o veículo de Jaime Pereira e o seu, que se encontrava estacionado. Sabe-se ainda que o jovem é praticante de artes marciais. Já na presença da GNR, amigos do agressor injuriaram Gertrudes Pereira.

A O MIRANTE, Jaime Pereira diz que depois de uma primeira abordagem menos simpática do jovem, que se dirigiu a ele como “velho”, foi “completamente surpreendido com um pontapé na cara”, o primeiro de muitos, e que de imediato ficou a “sagrar da boca”. Formalizou queixa na GNR e afirma que caso receba alguma indemnização a vai doar à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, à qual pertenceu enquanto bombeiro e dirigente.

O casal, bastante conhecido na localidade, diz que fica “com receio de voltar a acontecer” algum episódio semelhante. “Não esperava que isto me fosse acontecer aos 71 anos de idade”, diz Jaime, considerando o caso “lamentável” e o reflexo do “desrespeito que a sociedade tem pelos idosos”.