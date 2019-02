Atletas até no esqui alpino

Em Agosto, a marchadora Inês Henriques voltou a mostrar as suas capacidades ao tornar-se Campeã Europeia dos 50 Km Marcha, mas ao longo do ano a região mostrou a sua enorme diversidade a nível de modalidades, com inúmeros praticantes a conquistarem lugares de relevo nas competições em que entraram.



Março

Judocas de Cem Soldos campeões nacionais em juniores

Soraia Ribeiro (categoria de -44kg) e Bernardo Ribeiro (categoria de -50kg), judocas do Sport Clube Operário Cem Soldos (SCOS), tornaram-se campeões nacionais nas suas categorias, no escalão de juniores, numa prova que decorreu no Pavilhão António Mexia, em Coimbra, a 3 de Março. A estes títulos juntaram-se ainda o segundo lugar de Bruno Barros (-60kg) e o terceiro lugar de Daniel Fernandes (-50kg), numa prova onde estiveram presentes 67 clubes. O SCOS, do concelho de Tomar, foi o terceiro clube mais medalhado na competição.

Iniciados da Académica de Santarém fazem história

A equipa de iniciados de futebol da Académica de Santarém faz história ao apurar-se para a terceira e última fase do nacional da categoria, que apura o campeão nacional. Os jovens escalabitanos mediram forças com SL Benfica, Sporting CP, FC Porto, SC Braga e Académica, tendo terminado no quinto lugar.

Abril

Rugby Clube de Santarém faz dobradinha em sub16

A equipa de Sub16 do Rugby Clube de Santarém (RCS) sagrou-se campeã nacional de Sub16 B ao vencer a Academia de Rugby Club de Setúbal, detentor do título na época transacta. O jogo do título realizou-se no dia 14 de Abril, no Campo do Jamor, e os escalabitanos derrotaram os setubalenses por 26 - 12. Em 27 de Maio fariam a dobradinha ao consquistarem a Taça de Portugal - Troféu Bowl no escalão de sub 16, após jogo contra o Sporting/Belas em que o resultado final se cifrou em 16-8.

Mação é campeão distrital e sobe ao Campeonato de Portugal

A Associação Desportiva de Mação venceu por 0-4 na deslocação ao terreno do Samora Correia, num jogo a contar para a 23ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém e conseguiu pela primeira vez a subida de divisão para o Campeonato de Portugal quando ainda faltavam disputar três jornadas.

Maio

Uma ribatejana que dá nas vistas no esqui alpino

Marta Carvalho, 14 anos, vive em Santarém, longe da Serra da Estrela, mas isso não a impede de ser campeã nacional de esqui alpino no seu escalão há quatro anos consecutivos. E já foi chamada à selecção nacional. Deslizar na neve a grande velocidade é uma paixão. Além de se sagrar campeã nacional na sua categoria (U-14) atingiu o pódio (3º lugar) na classificação geral absoluta (todos os escalões etários) na modalidade de slalom e quarto lugar no slalom gigante.

União de Tomar vence pela primeira vez a Taça Ribatejo

O treinador Lino Freitas já tinha dito na antevisão do jogo da final da Taça Ribatejo em futebol que queria quebrar o favoritismo da Associação Desportiva de Mação e foi mesmo o que aconteceu. O União de Tomar conquistou a Taça Ribatejo a 13 de Maio, no Entroncamento, e levou pela primeira vez o troféu.

Junho

Juniores do JAC campeãs nacionais de andebol

A equipa feminina de juniores do JAC Alcanena venceu o título nacional de andebol nesse escalão ao derrotar a equipa do Maiastars por 26-25 num jogo emocionante que decorreu num Pavilhão da Escola Secundária de Alcanena lotado.

Julho

Colégio de Fátima campeão nacional escolar em voleibol

O Colégio Sagrado Coração de Maria de Fátima sagrou-se campeão nacional de voleibol do Desporto Escolar 2017/2018, no escalão de iniciados femininos, ao vencer na final a equipa da Escola Secundária Boa Nova, do Porto, por 3-0.

Ginasta da Zona Alta campeão nacional de cavalo com arções e saltos

O ginasta João Maia, da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, sagrou-se campeão nacional de cavalo com arções e saltos, no Campeonato Nacional de Ginástica Artística da Divisão Base e Campeonato Nacional Universitário que se realizou em Anadia.

Agosto

Inês Henriques soma e segue

A atleta do Clube de Natação de Rio Maior Inês Henriques sagra-se, a 7 de Agosto, campeã europeia nos 50 km marcha, em Berlim, nos Campeonatos Europeus de Atletismo, juntando o título continental ao do mundo, conquistado em 2017. Em Fevereiro de 2018 já vencera o título nacional dos 20 km marcha em estrada, ao triunfar na prova disputada em Quarteira. A marchadora olímpica somou o seu quinto título nacional de estrada mas realçou que o mais importante foi mesmo fazer a marca que lhe permite continuar a receber apoio na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

Setembro

Judoca Patrícia Sampaio campeã europeia de juniores

A judoca Patrícia Sampaio, que representa a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de Tomar, sagrou-se a 15 de Setembro campeã europeia de juniores, na categoria de -78 kg, ao vencer na final, em Sófia, a alemã Christina Faber, por ‘waza ari’. Em Outubro conquistaria ainda a medalha de bronze nos mundiais de juniores.

Escola de Triatlo de Torres Novas com dois títulos nacionais

Ricardo Batista e Joana Miranda conquistaram, a 22 de Setembro, o título nacional de Triatlo em juniores na sua estreia em distância olímpica (1,5km/natação, 40kms/ciclismo e 10kms/corrida). Ricardo Batista conseguiu ainda terminar em segundo lugar absoluto essa prova relativa ao Campeonato Nacional Absoluto de Triatlo, sagrando-se vice-campeão nacional em Elites.

Outubro

Triatleta da Golegã sagra-se campeã nacional de cadetes

A atleta do Núcleo Sportinguista da Golegã, Beatriz Ferreira, venceu a prova de triatlo a contar para o Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Cross e sagrou-se campeã nacional na categoria de Cadetes.

Novembro

Alexandre Montez brilhou nos Jogos Olímpicos da Juventude

O jovem Alexandre Montez, de Alcanede, Santarém, conquistou uma medalha de ouro e uma medalha de prata na modalidade de triatlo nos Jogos Olímpicos da Juventude realizados em Buenos Aires, Argentina. O seu desempenho foi destacado e elogiado em reunião do executivo da Câmara de Santarém.

Dezembro

Clubes de Torres Novas dominam nacional de Tiro com Arco

A Secção de Tiro com Arco, da Sociedade Filarmónica União Matense, de Mata, Torres Novas, vence o nacional de clubes em tiro com arco numa época em que acumulou pódios individuais e vitórias colectivas durante as várias etapas da competição. Outro clube de Torres Novas, a União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, esteve também em destaque no mesmo campeonato. Terminou em terceiro na geral colectiva, tendo vencido a última etapa. Ao longo da competição averbou também muitos pódios individuais.

Benavente distingue jovens atletas

A Câmara de Benavente decidiu atribuir medalhas de mérito desportivo grau ouro aos jovens atletas do concelho, Salvador Nogueira Salvador e Lucas Loureiro Santos, pelo seu desempenho desportivo. Lucas Santos conquistou o título de campeão do mundo em duplo mini trampolim na competição mundial por grupos de idade que se realizou em São Petersburgo, na Rússia. Salvador Nogueira Salvador conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude, ao serviço da selecção portuguesa de andebol de praia.