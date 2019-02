Nersant continua a ser um forte apoio para o tecido empresarial da região

A pouco e pouco, com a retoma da economia, a região de Santarém começa a atrair investimentos importantes. Não são tantos quanto seria expectável dado o seu posicionamento estratégico, mas atrás de uns outros vêm e mais outros hão-de vir. Apesar das sempre elogiadas acessibilidades a região ainda é castigada pela falta de uma nova travessia do Tejo, prevista há mais de uma década, e pela introdução de portagens, nomeadamente na A23. O dinamismo da Associação Empresarial Nersant tem sido um factor fundamental, nomeadamente a nível da modernização e internacionalização das empresas mas o facto de a maioria ser de pequena dimensão não facilita.

Janeiro

Rio Maior ganhou corrida pela fábrica da farmacêutica Generis

A farmacêutica Generis anunciava construir uma fábrica em Rio Maior, município que ganhou a corrida a outros concelhos, entre eles o de Santarém. A Generis adquiriu um conjunto de lotes com cerca de 88.000 m2 de área global. A farmacêutica portuguesa Generis foi comprada no início do ano de 2017, pela farmacêutica indiana Aurobindo Pharma, por 135 milhões de euros. A empresa tem um amplo portfólio de produtos com grande participação nas áreas terapêuticas de cardiovascular, anti-infecciosos e sistema génito-urinário de medicamentos.

Central de biomassa a caminho do Eco Parque do Relvão

Uma central de biomassa residual, que vai permitir reduzir os lixos depositados em aterro, instalou-se no Eco Parque do Relvão, na Carregueira, concelho da Chamusca. Um investimento que rondou os nove milhões de euros. Tendo sido financiado em cerca de cinco milhões de euros por fundos comunitários.

Fevereiro

IKI Mobile em Coruche é a primeira fábrica de telemóveis portuguesa

A zona industrial de Monte da Barca, em Coruche, recebeu a unidade de produção da IKI Mobile, a primeira fábrica de telemóveis portuguesa. Com 1900m2, que correspondem a um investimento de 1,6 milhões de euros, a nova unidade fabril empregava já 36 pessoas mas visava, até ao final de 2018, totalizar 100 postos de trabalho directos e 200 indirectos. A fábrica de Coruche produz telemóveis para a Europa, África, América do Norte e alguns países da América do Sul, como por exemplo o México. O mercado árabe é também um destino dos produtos ali produzidos.

Março

Administrador da Roques Vale do Tejo e os carros a energia eléctrica

O Zoe, modelo eléctrico da Renault, já é líder de mercado em Portugal no seu segmento e só não tem mais compradores em Portugal por falta de locais para abastecimento. Apesar disso, o administrador da Roques Vale do Tejo, Frederico Roque, está optimista. Para atenuar aquela lacuna a Renault oferece uma caixa eléctrica que os clientes utilizam em casa para carregarem o veículo. A Roques Vale do Tejo é a distribuidora mais antiga da marca Renault na Península Ibérica e tem instalações em Santarém, Vila Franca de Xira, Rio Maior e Torres Novas.

Investimento de 30 milhões de euros para modernizar regadio da Lezíria Grande

O Projecto de Modernização do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, que representa um investimento de 30,5 milhões de euros, foi apresentado numa cerimónia onde esteve presente o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos. O ministro anunciou a beneficiação de 6.500 hectares da lezíria através do novo sistema de condutas. O projecto de execução incluia ainda a rede primária e secundária de rega, rede viária e de drenagem, sistema de automação e telegestão, expropriações e análise da gestão do aproveitamento hidroagrícola.

Maio

Formandos de Santarém vencem Cenfim Empreende 2018

Tiago Velez, Mauro Amaral e André Figueiredo, formandos do Núcleo de Santarém do Cenfim (Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica), venciam o concurso Cenfim Empreende deste ano. Em competição estiveram formandos de oito núcleos que imaginaram, desenharam, propuseram, projectaram, estudaram e implementaram os seus projectos. Para além do prémio monetário, estes formandos vão ter a oportunidade de realizar um mês de estágio numa cidade europeia com todas as despesas suportadas pelo Cenfim. Reconhecer a importância do empreendedorismo na sociedade e passá-la aos formandos é o objectivo do projecto Cenfim Empreende.

Julho

Nersant com 108 novas empresas associadas em 2018

A Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém reforçou a sua estrutura associativa no primeiro semestre de 2018 com 108 novas empresas. As mesmas representam, no total, uma facturação de 190 milhões de euros e contam com 1.136 trabalhadores. Quanto aos sectores de actividade, destacam-se o Comércio e Serviços (89), a Indústria (16) e a Agricultura (3). Quanto à origem geográfica dos novos associados, destaque para o concelho de Ourém, que foi o que mais empresas integrou na estrutura da Nersant no primeiro semestre de 2018, tendo angariado 22 empresas. Santarém, com 16 empresas, e Rio Maior, com 15, foram os concelhos que ficaram em segundo e terceiro lugar no ranking.

Agosto

Governo aprova investimento de 81 milhões em três centrais solares em Santarém

O Governo aprovou três novas centrais solares, sem subsídios pagos pelos consumidores, que serão promovidas pela Escalabis Solar, num investimento de 81 milhões de euros para uma capacidade instalada total de 145,5 megawatts. As centrais de Alforgemel, Casal do Paul e Encarnado, vão localizar-se em Almoster, concelho de Santarém. Segundo o Governo, cada um destes parques vai ter 161,67 mil painéis fotovoltaicos, num total conjunto de 485 mil painéis. A potência de cada central vai atingir os 48,5 megawatts, com a capacidade instalada combinada dos três parques a alcançar os 145,5 megawatts.

Outubro

Tagusgás já fez investimentos superiores a 110 milhões de euros

A Tagusgás – Empresa de Gás do Vale do Tejo, SA é a empresa distribuidora de gás combustível canalizado da área de concessão correspondente aos distritos de Santarém e Portalegre. A Tagusgás é certificada no âmbito de Ambiente, Qualidade e Segurança pela entidade certificadora APCER desde Abril de 2004. A empresa já investiu mais de 110 milhões de euros desde que iniciou a sua actividade em 1998; transporta anualmente mais de cento e vinte milhões de metros cúbicos de gás natural e é a distribuidora dessa energia em 21 dos 36 concelhos onde tem a concessão, nos distritos de Santarém e Portalegre. Fornece gás natural às principais empresas da região e é a única distribuidora do país que tem 19 municípios na sua estrutura accionista. O presidente do conselho de administração da Tagusgás – Empresa de Gás do Vale do Tejo, SA é José Eduardo Carvalho.

CADOVA investe um milhão de euros para fornecer milho à indústria cervejeira

O investimento no posto de recepção de cereais, da Cooperativa Agrícola do Vale de Arraiolos CRL - Chamusca (CADOVA) avançou. Taxas de juro mais baixas, uma grande aposta no milho para consumo humano, os produtores apostados na produção deste tipo de milho e os apoios da Comunidade Europeia foram fundamentais para avançar com o investimento de cerca de um milhão de euros para melhorar as instalações da cooperativa.

Agro-Ribatejo recebe prémio “Lealdade” na convenção dos 100 anos da BERCO

A empresa de Santarém, Agro-Ribatejo, distribuidora da marca BERCO em Portugal desde 1958 recebeu o prémio “Lealdade”. A BERCO faz parte do prestigiado grupo ThyssenKrupp e comemora 100 anos de existência. A Agro-Ribatejo foi eleita para receber, das mãos do CEO da ThyssenKrupp Forged Technologies, Alexander Becker, o prémio “Lealdade “ pelo facto de ser representante BERCO há 60 anos e continuar a ser uma das empresas a nível mundial que se tem mantido parceira sempre com lealdade à marca BERCO.

Novembro

Novo Banco, SIC Notícias e jornal Expresso distinguem ribatejanos

O Novo Banco, juntamente com a SIC Notícias e o jornal Expresso, distinguiram Gonçalo Pereira, o empresário que detém as marcas VGT e MVP Gin (Gotik), de Santarém, e Paulo Pereira da Silva, administrador da Renova, de Torres Novas. A cerimónia inseriu-se no projecto Os Nossos Campeões, que pretende mostrar o potencial de Portugal através das histórias de pessoas que são referências da economia, das empresas e das artes nas várias regiões do país.

Águas de Santarém mantém aposta no combate às perdas de água

O tarifário da água em Santarém vai ser igual ao de 2018 mas vai registar-se um aumento de 4 por cento (%) na tarifa de saneamento, que, no entanto, no primeiro escalão de consumo, não chega a um cêntimo por metro cúbico de água consumida. Isso mesmo foi referido pela administradora executiva da Águas de Santarém, Teresa Ferreira. O volume de investimento previsto é de 3,1 milhões de euros, sendo 58% para aplicar no sistema de abastecimento de água no sentido de manter a qualidade da água e reduzir as perdas na rede, que ainda rondam os 30 por cento. Nesse sentido, prevê-se a substituição de 9,3 quilómetros de condutas de água, reabilitação de reservatórios e a conclusão da substituição de condutas elevatórias na encosta de São Bento. Obras que serão realizadas com meios financeiros da empresa, sem recurso à banca ou a fundos comunitários.

Já o investimento previsto para a reabilitação do sistema elevatório da Ribeira de Santarém, avaliado em 40 mil euros em 2019 e 980 mil euros em 2020, só poderá ir em frente caso seja garantido financiamento da União Europeia.

A rede de saneamento básico tem investimentos previstos na ordem dos 667 mil euros para intervenções pontuais e para o sistema de Santarém estima-se um investimento de 369 mil euros para reabilitação de colectores e remodelação do sistema de gradagem da ETAR da cidade, bem como na construção de bacias de retenção e câmaras de regulação de caudal e a construção de uma estação elevatória na bacia da D. Rita.

Dezembro

Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede vai ser modernizada

A candidatura a fundos comunitários feita pela Câmara de Santarém com vista à requalificação da Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede foi aprovada pelo Alentejo 2020, entidade gestora dos fundos da União Europeia para a sub-região da Lezíria do Tejo. O projecto tem um valor de 987.281 euros, estando garantida comparticipação europeia no montante de 839.189 euros. A área de intervenção tem cerca de 56,5 hectares e o projecto prevê disponibilizar às empresas redes de infraestruturas essenciais ao desenvolvimento da sua actividade, nomeadamente ao nível das acessibilidades, electricidade, TIC, energia, ambiente/resíduos, entre outros. Perspectiva-se ainda a criação de equipamentos e serviços de apoio técnico e administrativo ao desenvolvimento empresarial.

Financiamento garantido para ampliar Centro de Inovação Empresarial de Santarém

A candidatura da Câmara de Santarém a fundos comunitários visando, a ampliação do Centro de Inovação Empresarial de Santarém (CIES), também conhecido por Startup Santarém, foi aprovada pela entidade gestora Alentejo 2020. Dos 117.841 euros de investimento previsto, 85% são garantidos pela União Europeia. A intervenção visa dotar as instalações de mais 12 salas de incubação de empresas, com áreas a variar entre os 10,42 e os 29,58 metros quadrados, um auditório com 80 lugares e duas salas de formação com capacidade para 30 pessoas cada.