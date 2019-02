Os solos diabólicos  na igreja  que marcaram os Bons Sons

A Diocese de Santarém foi sensível a um protesto de um grupo de católicos conservadores que se insurgiu contra um concerto do Festival Bons Sons na igreja da aldeia de Cem Soldos, Tomar, onde o mesmo decorre anualmente, e lembrou aos padres que as obras a executar em igrejas e capelas são obrigadas a ir a uma espécie de “censura prévia”. Mais um motivo de interesse para a edição deste ano do grande festival anual de música portuguesa.

Janeiro

Escultor de Ferreira do Zêzere expôs na Dinamarca

Uma escultura criada pelo jovem de Ferreira do Zêzere, Samuel Silva, durante uma residência artística, realizada entre Agosto e Dezembro de 2017 na escola dinamarquesa Odder Hojskole, integrou um parque de esculturas desenvolvido por jovens artistas de todo o mundo.

A participação de Samuel Silva, licenciado em escultura na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, na residência artística decorreu no âmbito de um intercâmbio que o município mantém com a Odder Hojskole, situada em Odder, no condado de Arhus, centro da Dinamarca.

Cartoonista vilafranquense venceu prémio europeu

O cartoonista de Vila Franca de Xira, Vasco Gargalo, 41 anos, foi eleito o melhor cartoonista europeu de 2017 pela Cartoon Home Network International. A distinção deste canal de informação dedicado à arte, fotografia, cartoon e caricatura premiou ainda o trabalho de outros sete cartoonistas de várias nacionalidades. A distinção de Vasco Gargalo mereceu um voto de louvor pela Câmara de Vila Franca de Xira, notando “o justo reconhecimento do valor artístico” do criativo vilafranquense, que já foi jornalista e ilustrador de imprensa em regime de freelance.

Fevereiro

Trinta e cinco anos da banda de Vale do Paraíso celebrados com CD

A Banda de Música da Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso”, de Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, comemorou 35 anos e assinalou a data com um concerto e o lançamento de um CD. O disco foi gravado nas instalações da Academia Almadense, em Almada, teve um custo de produção de 2.000 euros e a Câmara de Azambuja comparticipou com metade do valor.

Ano em cheio no Cegada de Alverca

O Teatro Estúdio Ildefonso Valério (TEIV) em Alverca, espaço da companhia teatral Cegada, teve um ano em cheio, com muito público e grandes espectáculos, tal como já tinha ficado prometido em Fevereiro quando a companhia lançou no palco uma peça de João Lagarto e simultaneamente apresentou a sua programação para 2017. Ao todo foram feitos no último ano 23 espectáculos de música, dança, cinema e teatro, divididos em mais de meia centena de sessões.

Março

Peça dos Esteiros ganha prémio em Vila Franca de Xira

A peça “O Jardim dos Bichos de Cristal”, do Grupo de Teatro Esteiros, de Alhandra, venceu o prémio de melhor espectáculo nos Prémios de Teatro Mário Rui Gonçalves, prémio municipal instituído pela Câmara de Vila Franca de Xira. A concurso estiveram obras do Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense (Póvoa de Santa Iria), da Companhia Ato Certo, de Vialonga, e dos Esteiros, de Alhandra. Os espectáculos foram levados à cena entre Novembro e Dezembro. Além do prémio de melhor espectáculo foram também entregues os prémios de melhor encenação (João Santos Lopes, Esteiros), sonoplastia (Daniel Gonçalves, Grémio), luminotecnia (Joaquim Morais, Esteiros), guarda-roupa (Dores Correia, Grémio), cenografia (João Santos Lopes, Esteiros), melhor interpretação feminina (Antonieta Vendrell dos Esteiros e Rita Heleno do Grémio) e melhor interpretação masculina para Bruno Nogueira, dos Esteiros.

Museu de Benavente recebeu obras e ficou mais moderno

O Museu Municipal de Benavente foi requalificado para se tornar num espaço mais moderno e funcional e as obras custaram 900 mil euros. O edifício chegou a servir fins habitacionais e estava desajustado da sua função de museologia. O museu daquela sede de concelho tem um acervo com mais de 20 mil peças, que o município considera precisar de serem “divulgadas e mostradas” à comunidade. A intervenção teve o apoio de fundos comunitários.

Abril

Copos e muita música no primeiro festival de tunas do Politécnico de Santarém

O primeiro festival de tunas do Politécnico de Santarém foi considerado um sucesso e juntou várias tunas em Santarém. Foi a primeira vez que a Scalabituna, a Tufes, a TAGES, a IssóTuna, a Arriba-Ó-Tunapikas, a TAESAS, a Bagatuna e Sal&Tuna se juntaram num encontro, “Acordes&Copos”, que quis mostrar como é uma tuna em palco em género de festival.

Maio

João Barradas em ascensão na música europeia

O acordeonista do Porto Alto, Benavente, João Barradas, integrou na última temporada o programa ECHO Rising Stars, que colocou em circulação jovens valores da música europeia. O músico ribatejano foi escolhido, por nomeação da Casa da Música, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Philharmonie Luxembourg, e tornou-se o terceiro nome português seleccionado para o ECHO Rising Stars, depois do clarinetista Horácio Ferreira, em 2016/17, e do Quarteto de Cordas de Matosinhos, em 2014/15.

Junho

Inéditos de Saramago apresentados em Santarém

Vários textos inéditos de José Saramago foram apresentados no Centro Cultural Regional de Santarém, assinalando os oito anos da morte do prémio Nobel da literatura. Foi uma oportunidade para muitos tomarem contacto com escritos até agora não conhecidos do escritor de “Memorial do Convento” ou “Ensaio sobre a Cegueira”.

Ângela Varino coroada Rainha das Vindimas de Azambuja

Ângela Varino foi coroada Rainha das Vindimas do concelho de Azambuja. O lugar de 1ª Dama de Honor coube a Maria Rei (Vale do Paraíso) e como 2ª Dama de Honor foi eleita Cristiana Mendes (Alcoentre). Ângela Varino acumulou o Prémio Simpatia e a 1ª Dama de Honor acumulou o de Fotogenia. Cristiana Mendes, Ângela Varino, Milena Barros (Azambuja), Isabel Barros (União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa), Maria Rei e Laura Russo (Vila Nova da Rainha) desfilaram em traje regional, casual e de noite.

Julho

Ex-combatentes falaram de amor no Cartaxo

Antigos combatentes participaram no espectáculo “Amores Pós-Coloniais” que a companhia Hotel Europa apresentou no Cartaxo. A companhia realizou uma residência artística em Pontével e aproveitou a concentração de várias pessoas regressadas de África na zona, para uma reflexão sobre como se vivia o amor, o que era ou não permitido, relações legítimas e ilegítimas e os filhos que nasceram dessas relações.

Agosto

Bons Sons voltou a pôr a música portuguesa no topo

De 9 a 12 de Agosto a pequena aldeia de Cem Soldos, nos arredores de Tomar, transformou-se mais uma vez na capital da música portuguesa com a realização de mais um festival Bons Sons. Salvador Sobral, Sara Tavares, Dead Combo e Primeira Dama foram alguns dos nomes da música nacional que integraram o cartaz do Festival que este ano teve oito palcos para cerca de meia centena de concertos.

Vila Franca de Xira candidata Colete Encarnado a património cultural e imaterial

O município de Vila Franca de Xira anunciou em 2018 a sua intenção de colocar as festas do Colete Encarnado e os festejos taurinos vilafranquenses na lista do inventário do Património Cultural Imaterial Português. Num momento de ataque generalizado à tauromaquia e à festa brava, o presidente do município, Alberto Mesquita, acredita que esta pode ser uma forma de garantir a preservação destes festejos típicos da cidade para o futuro.

Setembro

Ultra conservadores católicos e a guitarra “diabólica” na igreja de Cem Soldos

Um grupo identificado como ultraconservador católico publicou na sua página do Facebook “Senza Pagare” um vídeo com uma parte da actuação do músico, Afonso Dorido, autor do projecto musical “Homem em Catarse”, na igreja de São Sebastião, em Cem Soldos, Tomar, durante o Festival Bons Sons e deu-lhe o título: “Woodstock na igreja de São Sebastião em Cem Soldos”. O caso levou à emissão de um comunicado da Vigararia Geral da Diocese de Santarém em que são referidas “observações de escândalo”. A mesma entidade lembra aos padres que as obras a executar nas igrejas são sujeitas a exame prévio.

Bandarilheiro Pedro Gonçalves despediu-se das arenas em Santarém

O bandarilheiro Pedro Gonçalves considerado como um dos melhores da sua geração deixou a actividade numa corrida realizada na praça de toiros de Santarém, no dia 21 de Outubro. A corrida destacou-se pelo facto de apresentar um cartel aliciante. Actuaram os cavaleiros Manuel Jorge Oliveira, Joaquim Bastinhas, Ana Batista e Manuel Oliveira. No toureio a pé estiveram Eduardo Oliveira, Nuno Casquinha, João Augusto Moura e Diogo Peseiro.

Rainha das Vindimas de Portugal é de Pontével

Joana Azenheira, que representou o concelho do Cartaxo, foi eleita, na noite de 8 de Setembro, Rainha das Vindimas de Portugal. A jovem de 24 anos, natural da freguesia de Pontével, licenciada em Psicologia e eleita Rainha das Vindimas do Cartaxo em 2017, conquistou a gala final, que decorreu no Pavilhão Municipal de Alenquer, onde estiveram 15 rainhas das vindimas dos municípios associados da AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

Verónica Cabaço tira alternativa na Moita

A cavaleira de Samora Correia Verónica Cabaço tirou a alternativa na Praça de Toiros Daniel Nascimento, na Moita. A cavaleira, de 27 anos, apresentou-se ao público pela primeira vez na praça de Sobral da Adiça, a 22 de Março de 2008, e realizou a prova de praticante em Albufeira a 7 de Julho de 2011. Foi a segunda mulher a assumir em 2018 o estatuto de cavaleira profissional, depois de Cláudia Almeida já o ter feito na Nazaré.

Outubro

Santarém celebra 150 anos de elevação a cidade

A exposição “Sá da Bandeira – Filho da Vila, Pai da Cidade”, inaugurada a 26 de Setembro na Casa do Brasil, em Santarém, constituiu o início das comemorações dos 150 anos da elevação de Santarém a cidade. Na cerimónia participaram autarcas, entidades civis e militares e familiares de Bernardo de Sá Nogueira, marquês de Sá da Bandeira.

Daniel Pereira venceu Prémio Carlos Paredes

A obra “Cavaquinho Cantado”, do músico Daniel Pereira, venceu, por unanimidade do júri, a edição de 2018 do Prémio Carlos Paredes, instituído pela Câmara de Vila Franca de Xira. O júri sublinhou a excelência interpretativa e a criatividade das obras tocadas no disco. O seu percurso a solo começou com um desafio vindo da Galiza e com o convite de Júlio Pereira para fazer um trabalho discográfico que aliasse o canto ao cavaquinho.

Margarida Arcanjo lançou primeiro disco

A jovem fadista vilafranquense Margarida Arcanjo concretizou o sonho de lançar o seu primeiro disco – “des.tino” - e fê-lo na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, no dia 29 de Setembro. Perante casa cheia, Margarida deu a conhecer vários temas do álbum, acompanhada por três outros músicos. Ao palco subiram também quatro convidadas para partilhar histórias de vida, já que parte da verba proveniente da venda do disco se destinou à Associação Imprescindíveis em Acção.

Cândido Portinari no Museu do Neo-Realismo

Várias obras de Candido Portinari foram expostas pelo Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, comemorando o 11º aniversário do espaço. A obra Café, cedida pelo Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, foi o grande destaque desta mostra, regressando a Portugal 78 anos depois de estar exposta pela primeira vez em 1940, no Pavilhão do Brasil na “Exposição do Mundo Português”.

Novembro

Museu Diocesano de Santarém na rota europeia da Arte Sacra

O MIRANTE visitou e deu a descobrir aos seus leitores um novo olhar sobre o Museu Diocesano de Santarém. Espaço povoado por esculturas e pinturas dos séculos XV a XVIII, que têm colocado o espaço na rota da arte sacra. As obras que dão vida às duas salas primam pelo estado de conservação, mas acima de tudo por serem referências da iconografia mundial. A imagem medieval do Cristo de Mont’Irás, um trabalho hispânico em madeira policromada e tecido, com a cruz trabalhada em madeira entalhada e dourada, do século XIII, é apontada como a mais icónica de todo o museu.

Dezembro

Nuno Barroso celebrou 20 anos de canções

Nuno Barroso subiu ao palco do Teatro Virgínia para celebrar 20 anos de canções. O concerto comemorativo contou com os Além Mar e muitos convidados especiais como Pedro Barroso, Nuno Norte, Noa, Yola Dinis, João Miguel, Carlos Peres Feio, Guilherme Azevedo ou Nelson Laranjo. O espectáculo do pianista, compositor, cantor, guitarrista, intérprete e autor, com raízes na freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas, serviu também para gravar um CD e DVD ao vivo.

Escultor cria presépio de areia em Rio Maior

O escultor Pedro Mira usou quinze toneladas de areia para criar um presépio diferente. No total, foram mais de oitenta horas de trabalho, mais umas quantas horas de espera para que a areia ficasse compactada.

Bons Sons movimentou quatro milhões de euros

A edição 2018 do Festival Bons Sons teve um impacto económico na ordem dos quatro milhões de euros e atraiu a Cem Soldos festivaleiros de 88 concelhos de Portugal e de mais seis países, revelou a organização. O estudo de análise do público do festival, realizado na aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar, atribuiu ao evento “benefícios económicos e sociais” para a região, na ordem dos “quatro milhões de euros”, divulgou o Sport Clube Operário de Cem Soldos, organizador do Bons Sons. O evento recebeu 38.500 visitantes.