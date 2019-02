Nos Bombeiros de Almeirim ninguém faz trabalho sozinho

Os bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, que em 2018 assinalou 70 anos de serviço à população, distinguem-se pela sua capacidade técnica, formação e espírito de união. É assim que eles justificam os seus altos níveis de operacionalidade. A corporação destaca-se também por ser um modelo de cidadania, com vários exemplos de dedicação, como a do comandante, Jorge Costa, que dá esta entrevista, que apesar de não ter de fazer serviços de ambulância, faz questão de ser incluído nas escalas e todas as semanas realizar trabalho de emergência pré-hospitalar, no terreno.

O que é que distingue os bombeiros de Almeirim?

Isso é fácil. Acima de tudo o potencial humano, de mulheres e homens, que todos os dias disponibilizam um pouco do seu tempo a esta causa, que é a protecção e o socorro à população, desde os directores, corpo activo, quadro de honra e escola de infantes e cadetes.

A corporação é das que na Lezíria tem mais elementos disponíveis para as ocorrências. Como se consegue isso?

Tem havido uma aposta na profissionalização. Hoje em dia a primeira resposta ao socorro deve ser assegurada no imediato. Em termos de efectivos do quadro activo contamos com 66 elementos. Destes, 25 são profissionais divididos em várias áreas, sendo que o socorro e o transporte de doentes são as que representam o maior número de serviços da corporação.

Com as cada vez maiores exigências e solicitações, as corporações não deviam ser totalmente profissionais?

A história das corporações está muito ligada ao associativismo e ao voluntariado. À necessidade que as pessoas sentiram de se juntarem para garantirem a sua protecção e socorrerem as populações. O voluntariado é importante, até porque a nossa instituição acaba por ser também uma escola de cidadania e de valores e é desta forma que se consegue chegar mais próximo das pessoas. Agora a primeira resposta deve estar garantida com efectivo profissional, para não estarmos dependentes da disponibilidade de elementos que têm a sua vida profissional em outras áreas.

Esta aposta na profissionalização nos Bombeiros de Almeirim faz com que a vossa intervenção já ultrapasse os limites do concelho.

É verdade, sobretudo na área da emergência pré-hospitalar, em que há um número significativo de serviços fora do concelho. Mas as corporações de bombeiros também funcionam de forma articulada com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Isto permite que se uma corporação não tiver em determinado momento capacidade de resposta, a situação será assegurada pela corporação mais próxima.

Como é que se consegue captar elementos novos para os bombeiros?

Cada vez há mais dificuldade em recrutar pessoas para a formação base da carreira de bombeiro. No nosso caso a grande maioria dos elementos que vai frequentar o curso inicial de bombeiro vem da escola de infantes e cadetes. O gosto que têm pelos bombeiros, o que eles representam em termos de disciplina e trabalho de equipa, permite que venham já com essas bases. E é isso que nos tem ajudado. Das novas inscrições para o curso de formação, que exige disponibilidade, muitos acabam por desistir. Essa percentagem de desistências é muito menor entre quem já vem da escola de infantes e cadetes.

A que se deve esse menor interesse em ser bombeiro?

Os jovens actualmente têm muitas formas de se ocuparem e acabam por perder o espírito de associativismo e a motivação para contribuírem para a sociedade. Isso também se deve ao facto de a actividade dos bombeiros exigir disponibilidade e cumprimento de regras. É preciso sacrifício pessoal que é o que está a faltar nas camadas mais jovens.

O que é preciso para manter os níveis de operacionais que permitem socorrer as pessoas em tempo útil?

Além da disponibilidade, é precisa formação, treino regular e investimento em equipamento e viaturas. Temos todas as semanas formação base e treino operacional, inseridos no plano anual do corpo de bombeiros. E temos também formação ministrada pela Escola Nacional de Bombeiros, além de outras formações, nomeadamente no Instituto Nacional de Emergência Médica e em instituições com quem temos parcerias. A qualidade do socorro passa muito por um leque alargado de formação.

A corporação também se tem destacado por ela própria prestar formação a outras pessoas e entidades.

Temos uma parceria com o ISLA de Santarém nesse sentido. Temos no quartel um conjunto de elementos especialistas no socorrismo e combate a incêndios, que fazem formação externa para empresas e também colaboramos com outras entidades, como agrupamentos de escolas. Isto representa também o reconhecimento de que a corporação tem uma boa capacidade técnica.

Como é que se motiva e se consegue ter uma equipa unida?

Qualquer tipo de trabalho realizado pelos bombeiros é feito em equipa. Aqui ninguém consegue fazer algo sozinho. É por isso que tentamos promover sempre a união. Nem sempre é fácil motivar mulheres e homens com ideias diferentes mas o segredo se calhar passa pelos laços de amizade que se criam nesta corporação.

Fazem muitas iniciativas de angariação de fundos. Como é a resposta?

Este é um trabalho de todos. De dirigentes, bombeiros e familiares que têm um papel importante. Também temos a colaboração de pessoas amigas. Participamos em diversos eventos e o que conseguimos de receita é para as despesas da associação mas sobretudo para investir em equipamentos. A nossa aposta tem vindo a ser em equipamentos de protecção individual.

Qual é a principal característica necessária para se trabalhar nos Bombeiros de Almeirim?

É preciso gostar-se deste trabalho. Porque se não gostarmos desta actividade, com o grau de exigência e as situações que encontramos, dificilmente permanecemos nos bombeiros. A gratidão e o prazer que nos dá ajudar as pessoas é o que nos dá o ânimo.

A formação dos bombeiros é essencialmente técnica?

Hoje o bombeiro também tem de ser um pouco psicólogo, padre, amigo. As situações que vivemos todos os dias contribuem também para o enriquecimento pessoal e profissional. A formação está em primeiro lugar, mas há sempre necessidade de procurar outro tipo de capacidades para falarmos com as pessoas e ajudá-las.

O corpo de bombeiros já teve vários casos de agressões em serviço. As pessoas não compreendem o vosso trabalho?

É um reflexo social. Trata-se de questões de egoísmo e falta de civismo de determinadas pessoas. Estas situações desmotivam-nos na altura em que acontecem. Fazem-nos pensar muitas vezes se valerá a pena o nosso trabalho. É preciso gostar muito de ser bombeiro para superar essas incompreensões e injustiças.

Qual a imagem que os cidadãos em geral têm dos bombeiros?

Hoje já se vê, em termos gerais, o trabalho dos bombeiros e já se olha para o bombeiro de forma diferente. Antes a ideia que havia era de que fazíamos um trabalho amador e isso não é verdade. Cada vez mais temos pessoas nos bombeiros com formação superior. No caso de Almeirim, temos vários bombeiros licenciados, alguns deles em áreas relacionadas com o socorro, emergência pré-hospitalar e em outras áreas que também contribuem para o bom trabalho da corporação.

O facto de o comandante também fazer serviços de emergência pré-hospitalar, o que é caso raro, é uma forma de mostrar que esta corporação é diferente?

Faço o que gosto. Ter a possibilidade de continuar a trabalhar na área da emergência pré-hospitalar, atendendo até à minha formação, acaba por ser o contributo que posso dar para ajudar os outros. Pondo ao serviço delas os meus conhecimentos. Sendo uma situação diferente da generalidade das corporações, não é só isso que nos diferencia.