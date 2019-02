Sai um chuto no traseiro para o Queimado.

O presidente da Câmara da Chamusca é só somar vitórias no capítulo da inabilidade política. A Chamusca sempre conseguiu segurar a presidência da Resitejo, porque é onde estão os sistemas de tratamento de lixo, mas com a constituição de uma empresa intermunicipal para gerir o sector, Paulo Queimado levou um valente chuto no traseiro. Que deve ter doído ainda mais porque foi dado pelos colegas do mesmo partido. Eles lá sabem o que vale o Queimado, que já não colhe muitos amores na associação que tem a Colónia Balnear da Nazaré, onde demorou cinco anos para apresentar um projecto de recuperação do espaço.