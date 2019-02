Águas de Santarém renova certificação de qualidade

A empresa municipal Águas de Santarém (AS) recebeu novamente certificação no Sistema de Gestão Integrada (SGI) de Qualidade, Ambiente e Segurança, no âmbito das actividades de captação, armazenamento, distribuição e controlo de água para consumo humano e recolha de tratamento das águas residuais no concelho de Santarém.

A Águas de Santarém refere, em nota de imprensa, que a conduta e cumprimento dos seus processos é aferida através de monitorizações e controlos de gestão em relatórios mensais, da monitorização do cumprimento dos objectivos anuais e da prospecção efectuada pelos auditores internos e externos que, em última instância, constatam a conformidade com os requisitos das normas vigentes.

“É com agrado que a Águas de Santarém recebe o relatório final do processo de auditoria que, mais uma vez, veio reforçar e recomendar a renovação, sem qualquer registo de ‘não conformidade’, focando apenas alguns aspectos de melhoria que contudo vão ao encontro da forma de estar e ser da Águas de Santarém”, afirma a empresa.