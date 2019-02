Empresa de cosmética de Coruche reforça produção e aumenta postos de trabalho

João Carocha, sócio-gerente da Laverde, garante que este é um passo importante na vida da empresa, que já há muito necessitava de se expandir.

O início da laboração das duas novas fábricas da empresa Laverde, inauguradas na manhã de dia 11 de Fevereiro, na zona industrial de Coruche, vai criar mais dez postos de trabalho qualificado até ao final do ano e permitir que se avance para novas áreas de negócio, como os suplementos e cosmética para animais e produtos de higiene íntima.

Para João Carocha, sócio-gerente da Laverde, este é um passo importante na vida desta empresa de cosmética e de suplementos alimentares, que já há muito necessitava de se expandir. “Vamos ter mais clientes e vamos poder passar a produzir três mil quilos de produto em oito horas, mais 2.400 quilos do que produzíamos anteriormente nas antigas instalações, na Branca (concelho de Coruche)”.

O presidente do município, Francisco Oliveira, elogiou a audácia do empresário do sector da cosmética, higiene corporal e suplementos vitamínicos e aproveitou para deixar um repto a todos os empresários, lembrando que Coruche localiza-se numa posição estratégica no país e tem todas as condições para receber novos investimentos. “Só apostando na economia local é que conseguimos fixar pessoas no nosso território”, adiantou.

A inauguração das duas unidades industriais contou ainda com a presença do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, que sublinhou a capacidade de quem decide regressar ao país e investir no seu próprio negócio, depois de estar durante vários anos emigrado. Referiu ainda que antigamente os autarcas preocupavam-se em criar as estruturas básicas, contrariamente ao que se passa actualmente, onde as preocupações centram-se mais no desenvolvimento da economia local.

Laverde exporta maioria dos produtos

A empresa Laverde, que emprega 40 funcionários, é gerida por João Carocha que nasceu em Vila Pouca de Aguiar (Trás-os-Montes) e viveu na Alemanha durante três décadas. Lá trabalhou numa empresa da área da cosmética que comprava muitas matérias-primas a um fornecedor da Branca. Quando regressou a Portugal e criou a sua própria empresa resolveu instalar-se com a sua família nessa aldeia ribatejana. A Laverde é uma empresa familiar onde também trabalham a esposa, Miraldina Carocha, e as duas filhas, Nicole e Jéssica Carocha.

Nos últimos anos a Laverde tem sido líder no seu segmento. Mais de 65 por cento da produção da empresa é exportada. É na Alemanha, Suíça, Dinamarca e França que estão os principais clientes. Estados Unidos da América e Angola são igualmente destinos de eleição. A Laverde produz cremes de dia e noite, cremes para o rosto e corporais. Também apostam em pastas dentífricas, champôs, amaciadores, sabonetes líquidos, sais de banho, linha de cosmética capilar profissional para cabeleireiros e perfumes.

A empresa Segredos do Campo, pertencente ao Grupo Laverde, foi a aposta mais recente do empresário João Carocha. Dedicada aos suplementos alimentares, tem no mercado externo o destino da maioria dos produtos produzidos na empresa. É na Alemanha, Dinamarca, França e Suíça onde se encontram os clientes mais importantes.