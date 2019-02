Escola Profissional do Vale do Tejo envolvida em vários projectos internacionais

Vários alunos frequentam estágios no estrangeiro ao abrigo do Erasmus+.

Quatro alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), que terminaram os cursos nas áreas de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar, estão a estagiar no estrangeiro ao abrigo do programa ErasmusPRO, que faz parte do Erasmus+. Trata-se de um programa que incentiva os recém-formados a terem experiências laborais fora do país. Os alunos já estão colocados em empresas de Malta e Dinamarca.

Uma técnica de Cozinha/Pastelaria e um Técnico de Restaurante/Bar, vão desempenhar nos próximos seis meses funções no Marina Hotel - Corinthia Beach Resort, em St. Julian’s. Outra aluna e um aluno, das mesmas áreas, vão estagiar até Julho no Radisson Blu Hotel, em Odense, na Dinamarca.

Segundo a escola, “os alunos estão bastante entusiasmados, pois para além da experiência de autonomia e multiculturalidade, vão poder conhecer um pouco dos costumes de cada um dos países, assim como o modo de trabalhar e organizar das equipas”. Para a direcção do estabelecimento de ensino, esta experiência vai reforçar o profissionalismo dos jovens, que estão em contacto permanente com a escola, e abrir-lhes portas para o mercado de trabalho.

Ao abrigo do programa Erasmus+ partiram também para estágios curriculares, para a Dinamarca, dois alunos e um professor no dia 4 de Fevereiro. Segundo a escola, o formador da equipa de hotelaria acompanhou uma aluna do curso profissional Técnico de Cozinha/Pastelaria e um aluno do curso Técnico de Restaurante /Bar, para ajudar na sua integração. Os jovens vão fazer o estágio no restaurante Sortebro Kro, contando com o apoio da escola intermediária, parceira da EPVT, a Kold College.

No dia 10 de Fevereiro partiram para Borgaro Torinese, Itália, quatro alunos, acompanhados de uma professora da área técnica de Turismo. O Hotel Atlantic Della Cigea, recebeu um aluno do curso profissional Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, uma aluna do curso Técnico/a de Restaurante/Bar e, uma aluna e um aluno do curso Técnico/a de Turismo. Estes alunos ficarão, também, por dois meses para realização da sua formação em contexto de trabalho. A escola intermediária é o Istituto di Istruzione Superiore Federico Albert.

A Escola Profissional do Vale do Tejo vai enviar em Março dois alunos do curso de Multimédia para Reggio Calabria, Itália, para realizarem o seu estágio curricular, durante dois meses. No mesmo mês um formador da equipa de hotelaria fará uma mobilidade de staff para formação, ao abrigo do Erasmus+. Ficando integrado durante uma semana numa fábrica de chocolates, onde vai fazer formação específica em chocolataria.

A EPVT conta já com uma grande rede de parceiros internacionais (escolas e empresas) e pretende reforçar a formação internacional dos seus colaboradores. “A comunidade escolar acredita que a aposta no programa Erasmus+, quer na vertente do ErasmusPRO, quer nas mobilidades para fins de aprendizagem, ou nas mobilidades de staff para formação, é mais um passo importante na internacionalização da escola”, refere a escola em comunicado.