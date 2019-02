Rita Coelho & Manuel Coelho - Mediadores de Seguros já abriu em Santarém

Abriu na sexta-feira, 15 de Fevereiro, em Santarém, o escritório de Mediação de Seguros Rita Coelho & Manuel Coelho. A sede é no nº 107 da rua Serpa Pinto e o mesmo vai funcionar nos dias úteis das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Presta serviços de Consultoria em Seguros e é uma agência Multimarca. Actualmente trabalha com oito companhias de Seguros. É Promotor externo do Santander Totta e devido a uma parceria com a empresa universo RH, presta outros serviços de utilidade pública de “Mini Loja do Cidadão”.

Rita Coelho tem 25 anos, é de Santarém e é Agente de Seguros. Em 2011 tomou a decisão de trabalhar no sector, seguindo as pisadas do seu pai, Manuel Coelho. Quando terminou o 12º ano certificou-se enquanto agente de seguros, embora tenho prosseguido os estudos, concluindo a licenciatura em Gestão Comercial, em 2018, e frequente actualmente o mestrado em Gestão de Empresas no ISLA de Santarém.

Rita Coelho tem consciência que para vingar no sector dos seguros tem que ser competente e profissional e sente-se preparada para vencer o desafio actual. Considera que a mais valia do Rita Coelho & Manual Coelho - Mediadores de Seguros é proporcionar qualidade aos clientes, através da apresentação das melhores opções.