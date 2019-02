Quem não arrisca...

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), informou na última reunião do executivo que as negociações para a compra do terreno do Campo da Hortinha em Alhandra falharam porque o valor pedido pelos proprietários rondava os 600 mil euros. É certo que o valor é alto mas o autarca tem que colocar sempre a possibilidade de ali ser encontrada... uma mina de diamantes.