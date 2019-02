Tudo em pratos limpos.

O vereador do PSD na Câmara de Benavente, Ricardo Oliveira, quis saber quem é que pagou a paparoca aos confrades, que foram à vila para a entronização na Confraria do Arroz Carolino. O Guarda Rios acha legítima a curiosidade do vereador e acredita que, se algum dia ele vier a ser presidente da câmara, os confrades e os não confrades fiquem todos... a pão e água.