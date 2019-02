O Centro de Ciência Viva do Alviela

O Centro de Ciência Viva do Alviela promoveu um passeio científico que levou os participantes até à pedreira de Vale de Meios, no concelho de Santarém, para visitar uma das mais importantes jazidas de pegadas de dinossauro do país. A paleontóloga Vanda Santos, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, defendeu a valorização deste património, colocado à vista graças à exploração de uma pedreira.