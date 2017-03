Gabinete de Apoio ao Peregrino criado em Santarém

A Câmara Municipal de Santarém criou um Gabinete de Apoio ao Peregrino tendo em conta o carácter excepcional das comemorações do centenário das aparições de Fátima, que decorrem em Maio, e o facto do concelho se encontrar na rota de muitos peregrinos e ser atravessado pelos Caminhos de Fátima. Este ano as celebrações contam com a visita do Papa Francisco, o que também se deve traduzir num maior fluxo de pessoas a deslocarem-se até à Cova de Iria.

Com esse projecto, a autarquia disponibiliza vários serviços de apoio, nomeadamente cuidados de enfermagem, acompanhamento pelas forças de segurança, alojamento, utilização de balneários, assistente de linguagem gestual e assistência espiritual.

O município informa também que os peregrinos podem fazer a reserva antecipada dos serviços disponibilizados através do Portal da Câmara, em www.cm-santarem.pt>Apoio ao Munícipe>Apoio ao Peregrino, através do telefone 243 304 200 ou do e-mail [email protected].

O Gabinete de Apoio ao Peregrino conta com a parceria da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, dos Bombeiros Municipais de Santarém, da Diocese de Santarém, dos Bombeiros Voluntários de Santarém, da PSP e da GNR.