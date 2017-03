Semana da Juventude em Tomar

A Semana da Juventude, organizada pelo Município de Tomar, começa esta sexta-feira, 24 de Março, e integra uma ampla programação cujo principal destaque será o espectáculo de Rui Sinel de Cordes, no Cine-Teatro Paraíso, a 1 de Abril, às 22h30. A primeira iniciativa, porém, será a apresentação do livro de fotografia “Opia” de Raquel Monteiro, pelas 18h00 de sexta-feira na Biblioteca Municipal. Domingo, 26, a partir das 15h00, a secção de Krav Maga do Sporting de Tomar mostra na Praça da República Técnicas de Defesa Pessoal.

Terça-feira, dia 28, pelas 19h00, o Cine-Teatro Paraíso exibe o filme “Loucamente”. Na quinta, dia 30, será Dia Aberto no Complexo Desportivo Municipal, celebrando dessa forma o Dia Mundial da Juventude, com entrada gratuita para jovens dos 10 aos 30 anos de idade (sendo que os menores de 18 anos devem apresentar termo de responsabilidade).

Na sexta, 31, pelas 21h00, há Solidariedade em Concerto no Cine-Teatro Paraíso, numa parceria entre o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e a Cáritas de Tomar. Nesse mesmo dia, começa no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar a FrEEE – Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, que incluirá Conselho Municipal de Juventude e o Tomar Cor - Atividade colorida com muita animação (Mix, Zumba, Salsation, Body Combat e DJ Barral), com inscrições limitadas no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar e no Complexo Desportivo Municipal de Tomar, pelo preço de 3 euros, que inclui kit com t-shirt e tintas em pó.

Depois, há ainda tempo para actividades de desporto e ar livre, No domingo (dia 2), pelas 8h30, realiza-se a caminhada Naturys – Trilhos com Futuro, dinamizada pelo Agrupamento de Escuteiros 44 de Tomar (com inscrições gratuitas e limitadas, pelos telefones 249 320 304, 249 310 320 ou e-mail [email protected]). Na segunda, dia 3, das 13h30 às 17h30, decorrem os Jogos de Tomar para alunos do secundário.