Ministro da Economia visita mostra organizada pelo Agrocluster Ribatejo em Paris

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, marcou presença na quinta-feira, 23 de Março, na mostra de produtos agroalimentares portugueses organizada pelo Agrocluster Ribatejo em Paris. O governante elogiou a iniciativa e referiu que "é assim que se faz o contacto direto com os operadores e se dá a conhecer o que Portugal faz de melhor".

O evento "Aliments du Portugal - Tradition & et Innovation", realizou-se no Consulado Geral de Portugal em Paris, França, tendo iniciado pela manhã com um showcooking com o chef português galardoado com uma estrela Michelin, Pedro Lemos, realizado no L´évenement Gourmet. No showcooking, onde foram realizados três pratos e uma sobremesa com os produtos portugueses, estiveram diversos proprietários de restaurantes, bloggers e jornalistas, bem como o Cônsul de Portugal em Paris, António Moniz e representantes da AICEP em Paris.

A estas entidades, que acompanharam todo o evento, juntou-se o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, que esteve na mostra de produtos que se realizou da parte da tarde e onde o Agrocluster apresentou os produtos de diversas empresas portuguesas do ramo alimentar a compradores, distribuidores e importadores de produtos alimentares a operar no mercado francês. O ministro da Economia visitou a mostra e falou com os participantes, não perdendo a oportunidade de elogiar esta iniciativa do Agrocluster Ribatejo, que classificou como uma excelente oportunidade para Portugal dar a conhecer aquilo que faz de melhor.

Pêra Rocha, Maçã, Purés de fruta, Azeite, Vinho, Vinagres, Molhos, Sumos de fruta, Compotas, Marmeladas, Mel, Arroz, Queijos, Enchidos e Frutos Secos foram alguns dos produtos que representados na ação.

De referir que esta acção foi realizada no âmbito do Projecto Promotejo, cujo objectivo é reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas no domínio da internacionalização, promovido pelo Agrocluster em parceria com a Nersant, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo.