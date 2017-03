Além da Ribeira e Pedreira distinguida como Eco-Freguesia XXI

A União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, no concelho de Tomar, foi distinguida com a atribuição bandeira verde, Eco-Freguesia XXI, no decurso da GreenFest, festival de sustentabilidade, iniciativa promovida pela ABAE – Associação Bandeira Azul Europa e pela Câmara Municipal de Torres Vedras.

O evento, que pretende reconhecer e premiar as autarquias que trabalham mais em prol da sustentabilidade local, teve lugar nos pavilhões da Expotorres, em Torres Vedras. No distrito de Santarém, para além da Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, apenas a Carregueira, no concelho da Chamusca, foi distinguida com este galardão.

O executivo da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, apesar desta distinção, reconhece que é uma área em que a intervenção tem que ser sistemática e feita em parceria com as várias entidades existentes no seu território, em especial as escolas, IPSS, colectividades, empresas e com os cidadãos em geral, onde esta sensibilização deve ser reforçada.