Protecção civil de Salvaterra prepara-se para época crítica de incêndios

A Câmara de Salvaterra de Magos vai disponibilizar viaturas municipais para vigilância e está a preparar um espaço na Glória do Ribatejo que sirva de posto de apoio aos bombeiros no período crítico de combate aos fogos florestais. “A autarquia vai ter duas viaturas municipais, equipadas com um kit de primeira intervenção cedidos pela junta de freguesia local, afectas à vigilância da floresta”, explica o presidente do município, Hélder Esménio.

O município está também a intervir no edifício das antigas captações de água, na Glória do Ribatejo, para aí localizar um posto de Protecção Civil Municipal ao dispor da Associação dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos. Esménio sublinha, em nota de imprensa, que a intenção será dotar o espaço de condições para que o corpo de bombeiros possa ter ali o pré-posicionamento de uma viatura, quando entenderem que do ponto de vista técnico se justifica.

É ainda intenção da câmara municipal colocar em funcionamento um antigo furo de captação de água dotando-o do necessário equipamento electromecânico e ainda um reservatório para disponibilizar aos bombeiros uma reserva de água, complementar da reserva legal exigida à empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, que facilite o combate aos fogos que possam ocorrer no concelho de Salvaterra de Magos. Para ajudar na vigilância e na primeira intervenção, a autarquia contará ainda com a colaboração da Associação de Caçadores de Glória do Ribatejo, com quem foi estabelecido um protocolo de cooperação.