Obras do tribunal de Almeirim arrancam em Janeiro

Com as obras a Junta de Freguesia de Almeirim vai mudar para a Rua de Coruche.

As obras das futuras instalações do tribunal de Almeirim, no edifício onde estava instalada a Junta de Freguesia de Almeirim, arrancam no início de Janeiro 2018.



A Câmara comprou o edifício por cerca de 240 mil euros e realizou o projecto. O Ministério da Justiça vai assumir o custo das obras e vai pagar uma renda ao município.

Pedro Ribeiro refere que "quem ganha é o cidadão com um serviço de proximidade", e acrescenta que este é "um bom exemplo de cooperação entre o Governo e a Câmara".

Com as obras para o novo tribunal a Junta de Freguesia de Almeirim vai mudar, a partir do dia 3 de Janeiro de 2018, para a Rua de Coruche nº11 A.