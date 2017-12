Obras para instalar tribunal de Almeirim arrancam em Janeiro

As obras para a instalação do Tribunal de Almeirim no edifício onde funciona a junta de freguesia vão arrancar no início de Janeiro de 2018, segundo informa o presidente da câmara, Pedro Ribeiro.



A Câmara de Almeirim comprou o edifício na Rua Bernardo Gonçalves por 240 mil euros, que vão ser pagos com um empréstimo à banca, a liquidar mensalmente no prazo de 10 anos. A câmara vai arrendar as instalações ao Ministério da Justiça pelo mesmo valor que este paga actualmente pelo antigo posto da GNR, onde o tribunal teve sempre, desde que foi criado há 16 anos, limitações de espaço e falta de condições de funcionamento. Chegou mesmo a ser classificado como um dos piores do país, num relatório de 2014 da Associação Sindical de Juízes.



Pedro Ribeiro refere que "quem ganha é o cidadão com um serviço de proximidade", e acrescenta que este é "um bom exemplo de cooperação entre o Governo e a Câmara".



Com as obras do novo tribunal a junta de freguesia vai mudar para as suas instalações para Rua de Coruche nº11 A.