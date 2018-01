Santarém investe na eficiência energética para poupar na conta da luz

Na última semana foi inaugurado no Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira uma exposição sobre a infância e a forma como ela era retratada por aquela corrente literária. Durante a cerimónia o Guarda Rios encontrou algumas pessoas interessadas no tema mas o que lhe chamou a atenção foi um jovem, completamente enfronhado no seu smartphone, alheado de tudo e de todos. O Guarda Rios não sabe qual o nome da corrente artística que o absorvia daquela forma mas pode garantir que nunca viu ninguém tão entusiasmado com um livro do Redol ou de qualquer outro neo-realista. Lá isso não!!!