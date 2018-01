Munícipes de Ourém isentos de pagamento ramais de ligação aos esgotos

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou na reunião de dia 2 de Janeiro, uma redução de 100% no valor da tarifa de ligação dos ramais às redes de esgotos domésticos, a aplicar em 2018, de acordo com uma recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos(ERSAR).

Os munícipes ficam ainda isentos do pagamento da colocação de contadores e ligação a ramais de água, já em vigor.



Esta medida tem como objectivo a universalização do acesso aos serviços de saneamento, por razões sociais, ambientais e de saúde pública.



O Município de Ourém pretende promover o acesso de todos os cidadãos e empresas do concelho ao serviço de saneamento existente, de acordo com a estratégia definida pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.



Segundo o presidente da Câmara, Luís Albuquerque, esta isenção de pagamento representa uma poupança na ordem dos 600 euros, que se aplica a todos os munícipes do concelho.