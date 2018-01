Poço abandonado em Tomar esconde botijas de gás

Arnaldo Tomás, que mora perto do local, deu com o achado quando andava a apanhar lenha no terreno próximo.

Um poço numa quinta abandonada, na estrada do Porto da Ribeira, concelho de Tomar, está a servir de depósito a três botijas de gás (grandes).



Arnaldo Tomás, de 68 anos, que mora perto do local, deu com o achado quando andava a apanhar lenha no terreno próximo da quinta. Arnaldo Tomás informou a Polícia de Segurança Pública (PSP), de Tomar, que se deslocou ao local para avaliar a situação.



Arnaldo Tomás, que foi há alguns anos o primeiro guarda nocturno da cidade de Tomar, contou a O MIRANTE que a quinta, onde está o poço, já está abandonada há mais de dez anos, mas lembra-se de que pertencia a uns holandeses, que faziam criação de avestruzes. O negócio acabou, e segundo Arnaldo a "quinta da Elisa", ficou abandonada.



A PSP, depois de ter avaliado a situação, disse a Arnaldo Tomás que as botijas devem estar vazias. Agora vão tentar identificar os donos da quinta.



Arnaldo, que trabalhou vários anos como segurança, acredita que as botijas abandonadas no poço, devem ter sido furtadas e atiradas para ali devido a algum imprevisto.