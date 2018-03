Semana da Ascensão da Chamusca com cartaz definido

Virgul é um dos nomes fortes do cartaz musical da Semana da Ascensão que decorre de 5 a 13 de Maio na Chamusca. O fadista Ricardo Ribeiro vai actuar no dia 6, enquanto o cantor Tatanka sobe ao palco no dia 7. David Antunes (8 de Maio), João Pedro Pais (9 de Maio), Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória (10 de Maio), Luísa Sobral (11 de Maio), Carolina Deslandes (12 de Maio) e a cantora tomarense Ana Laíns que actua no dia 13 são outras das presenças já confirmadas.

A Semana da Ascensão na Chamusca conta ainda com tasquinhas, artesanato, gastronomia, fado, actividades desportivas e mostra de produtos regionais.