Benavente comemora Dia da Mulher

O maestro António Sousa, sócio nº 1 da Canto Firme - Associação de Cultura, de Tomar, é muito conhecido na cidade e na região mas haverá entre os mais novos quem não saiba que ele, com o nome artístico, Luís Linhares (nomes do meio), foi compositor e músico de duas das mais interessantes banda (na altura dizia-se conjuntos) da música Pop/rock portuguesa. A Filarmónica Fraude, nos anos sessenta, e a Banda do Casaco, nos anos 70. O Cavaleiro Andante viu há dias na RTP 2 um programa sobre esta última e não resistiu a tirar uma foto dele a partir da televisão e de imagens a preto e branco. Foi na primeira apresentação ao vivo da Banda do Casaco, na Sociedade Desportiva de Arroios, em 1975, para tocar músicas do álbum “Benefícios de um vendido no reino dos Bonifácios”.