CDS questiona Governo sobre falta de médico no Chouto

O CDS-PP questionou o Governo sobre as razões por que a extensão de saúde do Chouto, na Chamusca, continua desde Janeiro sem médico de família e se já foi reparado o sistema informático desta instalação.



Num requerimento entregue no parlamento, as deputadas Patrícia Fonseca (eleita pelo círculo de Santarém), Isabel Galriça Neto e Ana Rita Bessa perguntam quais as alternativas dadas aos utentes do Chouto, “população maioritariamente idosa, com fracos recursos económicos e rede de transportes públicos bastante deficitária”, e se se confirma um pedido de transferência destes utentes para outro médico da Unidade de Saúde Familiar da Chamusca que continua a aguardar resposta.



O texto refere que a ausência da médica se deverá a uma recusa desta em permanecer nesta unidade “devido a desacatos” ocorridos com os utentes, descontentes por não serem atendidos, situação atribuída a “uma falha no sistema informático da extensão de saúde”.