Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira valorizam património

A União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, através da Comissão Social de Freguesia de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, assinou na sexta-feira, 23 de Fevereiro, um protocolo com a Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém (AEDPHCS).

O objectivo é fazer um levantamento, freguesia a freguesia, do património existente em cada um dos territórios, visando a sua valorização e divulgação. Para isso, a associação pretende estabelecer protocolos com todas as freguesias do concelho, na qual a União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, juntamente com a União de Freguesias da Romeira e Várzea, foram as primeiras.